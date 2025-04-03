الخميس 03 أبريل 2025
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محافظات

لجان من صحة الإسماعيلية تفحص مياه محطات الشرب (صور)

لجان من صحة الإسماعيلية
لجان من صحة الإسماعيلية تفحص مياه محطات الشرب

 تواصل فرق مراقبي صحة البيئة في محافظة الإسماعيلية، في المرور على محطات المياه،  والشبكات العمومية لمياه الشرب لفحص عينات مياه الشرب.  

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التأكد من مطابقة المياه للمواصفات 

 وعملت فرق الصحة على أخذ عينات من مياه الشرب بالمحطات في الإسماعيلية للتأكد من جودتها وسلامتها، والاطمئنان علىمحطات مياه الغسيل الكلوى، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وكذلك محطات الصرف الصحي حرصا على الصحة العامة للمواطنين  

جانب من الجولات،فيتو
جانب من الجولات،فيتو
جانب من الجولات،فيتو
جانب من الجولات،فيتو

 وكانت قد أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية شنت حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، وذلك بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية.  

 

جانب من الجولات،فيتو
جانب من الجولات،فيتو
جانب من الجولات،فيتو
جانب من الجولات،فيتو

المستهدف من الحملة 

 وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية أن الحملة استهدفت المرور على 44 منشأة غذائية شملت محال للأسماك المملحة والرنجة، والحلويات والبسكويت وكعك العيد ومحال بيع الأغذية على مستوى المحافظة.  

 

جانب من الجولات،فيتو
جانب من الجولات،فيتو

استكمال خطة التأمين 

 يأتي ذلك استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق؛ للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.  

 


نتائج الحملة 

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إعدام 52 كيلو أغذية و25 لترًا من السوائل لوجود تغيُّر في الخواص الطبيعية، وتحرير عدد 48 محضر مخالفات منها: تحرير 17 محضر شهادة صحية و31 محضر نظافة عامة، والتوصية بالغلق لعدد 10 منشآت غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

 

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