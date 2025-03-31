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محافظات

في أول أيام عيد الفطر

صحة الإسماعيلية تشن حملة على المنشآت الغذائية وتعدم أغذية فاسدة (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

 شنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق، ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.   

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واستهدفت الحملة التفتيش على عدد 27 منشأة غذائية تضمنت محلات الأسماك المملحة والرنجة، والحلويات والبسكويت وكعك العيد ومحلات بيع الأغذية على مستوى المحافظة.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة 

وأوضحت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إعدام 50 كيلو و10 لتر أغذية لوجود تغيّر فى الخواص الطبيعية، وتحرير عدد 28 محضرا شملت 13 محضر شهادة صحية وعدد 15 محضر نظافة عامة. 

كما تم سحب 3 عينات أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل،والتوصية بالغلق لعدد 19 منشأة غذائية لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم علي الصحة العامة، وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خلال أيام العيد، موكدًة أنه لا تهاون مع المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 يأتى ذلك فى ضوء خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك،وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية وأماكن تخزين وتقديم المأكولات للحفاظ على صحة المواطنين خلال الاحتفالات بعيد الفطر.
 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

 

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