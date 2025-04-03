تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان.

حريق يلتهم محتويات محل تجاري في حدائق حلوان

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في محل تجاري بمنطقة حدائق حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ.

وحاصرت قوات الإطفاء كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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