إصابة شخصين باختناق في حريق محل زيوت بأبوقير

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة علي حريق بمحل زيوت سيارات بمنطقة أبو قير شرق المدينة، وتسبب الحريق في إصابة شخصين بحالة اختناق.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل محل زيوت سيارات بمنطقة أبو قير مما تسبب في احتراق المحل ووجود مصابين.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات من الحماية وسيارات الإطفاء الي مكان الواقعة، وتم السيطرة علي الحريق قبل امتداد الي العقارات المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين اشتعال النيران بمحتويات المحل مما ادي الي إصابة شخصين بحالات اختناق أثناء محاولتهما إطفاء النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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