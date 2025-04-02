الخميس 03 أبريل 2025
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منوعات

مواطن يفاجئ رئيس الوزراء العراقي بإعطائه عيدية

محمد شياع السوداني،
محمد شياع السوداني، فيتو

على عكس ما جرت العادة، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مواطنا يصر على إعطاء عيدية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال جولة له في بغداد.

وأظهر الفيديو إصرار أحد المواطنين، على منح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، "عيدية" وذلك خلال مصادفته في شارع الرشيد أثناء الجولة التي قام بها السوداني لمتابعة أعمال تأهيل الشارع.

 

وأخرج المواطن محفظته ومنح رئيس الوزراء "عيدية"، إذ أعطاه جميع الأموال داخل محفظته والتي يبدو أنها لا تتجاوز الـ40 ألف دينار عراقي.

وقال المواطن أثناء منح العيدية إن "السوداني دائما هو من يعطيه، ولكنه اليوم سيفعل العكس ويعطي العيدية، قبل أن يتدخل محافظ البنك المركزي علي العلاق ويمنح المواطن عيدية هو الآخر، في محاولة على ما يبدو من قبل السوداني لتعويضه بطريقة غير مباشرة.

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