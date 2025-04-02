مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن خطة لتمديد تخفيضات الضرائب ورفع سقف الدين

كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مسودة موازنة تهدف إلى تسريع تجديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلًا عن رفع الحد الأقصى للاقتراض الوطني، وذلك قبيل التصويت المخطط عليه على هذه الخطة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

خطة الموازنة تتضمن رفع سقف الدين بما يصل إلى 5 تريليونات دولار

وبحسب «بلومبرج»؛ فإن الخطة التي طرحها مجلس الشيوخ تسمح بتمديد تخفيضات ترامب الضريبية بقيمة 4 تريليونات دولار، إضافة إلى 1.5 تريليون دولار أخرى من التخفيضات الجديدة. وفي المقابل، دعت الخطة التي أقرها مجلس النواب، إلى تخفيضات إجمالية قدرها 4.5 تريليون دولار.

ويقول الجمهوريون إنهم يفترضون أن تكلفة تمديد تخفيضات ترامب الضريبية التي أُقرت في عام 2017 لن تكلّف شيئًا، في تقديرهم للموازنة.

فيما تُعد المسودة إشارة إلى أنّ الانقسامات داخل صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن حجم ونطاق التخفيضات في الإنفاق، التي من المفترض أن تعوّض الخسائر الناتجة عن تقليص الضرائب، باتت أقرب إلى التسوية.

وأيضًا؛ تتضمّن خطة موازنة مجلس الشيوخ رفع سقف الدين بما يصل إلى 5 تريليونات دولار، مقارنة بزيادة قدرها 4 تريليونات دولار في خطة مجلس النواب.

وقال الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنهم يرغبون في ضمان ألّا يضطر الكونجرس إلى التصويت مجددًا على سقف الدين قبل انتخابات منتصف الولاية في عام 2026.

ومن جهته؛ قال السيناتور الجمهوري مايك كرابو من ولاية أيداهو رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ: "تُطلق هذه الخطة عملية تمديد دائم لسياسات ضريبية ثبتت فعاليتها في تعزيز النمو".

وتسمح الخطة بالتصويت على رفع سقف الدين بشكل منفصل عن بقية حزمة الضرائب والإنفاق، ما يمنح المشرّعين مرونة في التحرّك بشكل أسرع في حال اقتراب خطر تخلف الحكومة عن السداد قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحزمة الضريبية.

وقال جون ثيون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ للصحفيين اليوم الأربعاء، بعد لقائه مع ترامب في البيت الأبيض لمناقشة خطة الضرائب، إنّه غير متأكد بعد ما إذا كان يملك العدد الكافي من الأصوات لتمرير الخطة.

كما تسمح الخطة بإنفاق جديد قدره 150 مليار دولار للجيش، و175 مليار دولار لتطبيق قوانين الحدود والهجرة.

وبحسب تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة؛ إذا تم تحقيق الحد الأدنى من تخفيضات الإنفاق، إلى جانب أقصى مستوى من التخفيضات الضريبية، فإنّ الخطة ستضيف 5.8 تريليون دولار جديدة إلى العجز.

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