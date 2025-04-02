الأربعاء 02 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

معرض جديد بعنوان "كنوز تشيكيا" يُبرز التراث التشيكي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمى

معرض جديد بعنوان
معرض جديد بعنوان "كنوز تشيكيا"

نظمت اليوم الأربعاء  سفارة جمهورية التشيك في القاهرة، والمراكز التشيكية، والمعهد الوطني للثقافة الشعبية، وهيئة التراث التشيكي  لقاء لتسليط  الضوء على التراث التشيكي المادي وغير المادي لليونسكو لتقديم معرض جديد في القاهرة بعنوان "كنوز تشيكيا"،  على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ُمدرج حّول معرض "كنوز تشيكيا" على جدار السفارة التشيكية في شارع الدقي إلى معرض مفتوح، حيث يُتيح للشارع استكشاف ثراء على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وكشف قيمة  التراث التشيكي وقد بدأ  حفل الافتتاح الرسمي في ٢ أبريل،٢٠٢٥ في قاعة الاحتفالات بسفارة جمهورية التشيك في القاهرة، حيث ألقى  السيد إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، الكلمة الافتتاحية.

علق إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، قائلا:ً "تُعّد مواقع وتقاليد جمهورية التشيك  كانت روعة العمارة في كوتنا هورا، أو التقليد الفريد لفن العرائس، وهى حرفة ً شاهدة على الهوية الثقافية الراسخة لبلادنا. سوا يدويا فإن هذه الكنوز تحمل قيمة خالدة حازت على تقدير عالمي". ً

 الزجاج المنفوخ 
وأضافت تيريزا سفاشكوفا، منسقة المعرض: "يركز المعرض على الحرص المشترك بين جمهورية التشيك ومصر بالحفاظ على في قائمة اليونسكو آلاف السنين من الحضارة والإبداع الفني، فإن ُ التراث الثقافي والاحتفاء به. كما تعكس كنوز مصر درجة تراث جمهورية التشيك، من مدن العصور الوسطى إلى التقاليد الشعبية النابضة بالحياة، يُظهر الروح الراسخة لحرفية دولتنا وإبداعها".


سيبقى المعرض مفتوحا للجمهور من شارع الدقي حتى يوليو.٢٠٢٥

 

البرنامج المصاحب لمعرض "كنوز تشيكا"


• ورشة عمل مع ماركيتا زليساكوفا، وهي رسامة تشيكية معروفة بأعمالها المستوحاة من الزخارف والحلي العربية. يُجسّد اهتمامها


بالخط العربي التأثيرات الثقافية، ُمقدمةً منظو درا فريدا للتراث الفني.

 

• ورشة عمل مع ميروسالف هوسكا، وهو خبير تشيكي مرموق في مجال حفظ وترميم اآلثار، يتمتع بخبرة واسعة في الحفاظ على

 

التراث الثقافي التشيكي وعلى الصعيد الدولي، بما في ذلك مواقع في العراق وسوريا والعديد من المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو.

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