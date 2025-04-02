استجابت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لتلبية استغاثة مواطن غير قادر على الحركة لنقله للمستشفى.



الحماية المدنية تساعد مريضا وتنقله للمستشفى فى بدر

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، غير قادر على الحركة ويرغب فى الإنتقال لإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليه لكونه مقيم بمفرده.





وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ حيث تبين تواجد المبلغ مصاب بحالة أعياء شديدة ومستلقى خلف باب الشقة محل سكنه وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وأوجه الرعاية الطبية اللازمة.



ولاقى ذلك إستحسان المواطن والأهالى وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية نظرًا لسرعة إنتقالهم والإستجابة للبلاغ.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.

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