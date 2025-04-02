الأربعاء 02 أبريل 2025
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الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بتخفيضات 40% حتى نهاية شهر ابريل

مبادرة كلنا واحد
مبادرة "كلنا واحد"

قررت وزارة الداخلية ،  استمرار فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة كلنا واحد  حتى نهاية شهر إبريل 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %.

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بتخفيضات 40 %  حتى نهاية شهر ابريل 

ويتم ذلك التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية ().حيث تم التوسع فى أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس لتصل إلى 3846 منفذ وسرادق وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية.. بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

 

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كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1168 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

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