الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 209، آخرهم محمد البردويل

غزة
غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الضحايا الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر إلى 209، بعد استشهاد الصحفي محمد صالح البردويل. 

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 209 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين: والصحفي محمد صالح البردويل، يعمل مذيعا في إذاعة “صوت الأقصى”".

وأضاف البيان "يدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف واستشهاد واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابع "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النّكراء الوحشية".

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولحماية الصحفيين والإعلاميين في القطاع ووقف جريمة وغتيالهم".

واستشهد صحفي وجميع أفراد عائلته فجر اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف منزله في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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