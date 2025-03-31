طرح أغنية "جامد أنا" من فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ محمود الليثي (فيديو)

أفلام عيد الفطر 2025، طرح المنتج أحمد السبكي أغنية "جامد أنا" للمطرب محمود الليثي، من فيلم "الصفا الثانوية بنات"، الذي يعرض في موسم عيد الفطر 2025.

طرح أغنية “جامد أنا” لـ محمود الليثي

وتقول كلمات أغنية "جامد أنا":

"اتهزوا مني أول ما جيت

بيقولوا اسمي في كل بيت

بيقولوا عني عيل خطير

بيقولوا إني مولود كبير

أخوك بطولة يعمل قلق

لأي واحد يا ابني اتخلق

أنا في المجال ده برتبة خبير

كشيت ملوك كلت الوزير

فيلم "الصفا الثانوية بنات" من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح.

أبطال فيلم “الصفا الثانوية بنات”

فيلم “الصفا الثانوية بنات” بطولة علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، لينا صوفيا، إسراء رخا، توانا الجوهري.

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