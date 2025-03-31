الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح أغنية "جامد أنا" من فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ محمود الليثي (فيديو)

أغنية جامد أنا للمطرب
أغنية "جامد أنا" للمطرب محمود الليثي، فيتو

أفلام عيد الفطر 2025، طرح المنتج أحمد السبكي أغنية "جامد أنا" للمطرب محمود الليثي، من فيلم "الصفا الثانوية بنات"، الذي يعرض في موسم عيد الفطر 2025.

طرح أغنية “جامد أنا” لـ محمود الليثي

وتقول كلمات أغنية "جامد أنا":

"اتهزوا مني أول ما جيت

بيقولوا اسمي في كل بيت

بيقولوا عني عيل خطير

بيقولوا إني مولود كبير

أخوك بطولة يعمل قلق

لأي واحد يا ابني اتخلق

أنا في المجال ده برتبة خبير

كشيت ملوك كلت الوزير

 فيلم "الصفا الثانوية بنات" من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح.

أبطال فيلم “الصفا الثانوية بنات”

فيلم “الصفا الثانوية بنات” بطولة علي ربيع، أوس أوس، محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، لينا صوفيا، إسراء رخا، توانا الجوهري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتج أحمد السبكى أغنية جامد أنا محمود الليثي فيلم الصفا الثانوية بنات موسم عيد الفطر 2025 أفلام عيد الفطر 2025 أبطال فيلم “الصفا الثانوية بنات” علي ربيع

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تصدم الزمالك وبيراميدز: لا يجوز الاستئناف على قرارات مباراة القمة الأخيرة

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في محافظة الجيزة

أول رد رسمي من النادي الأهلي على قرارت رابطة الأندية

أول رد رسمي من الزمالك على قرارات رابطة الأندية لصالح الأهلي

قرار جديد من رابطة الأندية لصالح الأهلي بشأن أزمة الانسحاب أمام الزمالك

الأرصاد: أمطار على هذه المناطق أول أيام عيد الفطر

بيراميدز يستعد لإصدار قرارات هامة بعد تعديل عقوبات الرابطة على الأهلي

مدحت العدل عن قرارات لجنة الأندية لصالح الأهلي: ما يحدث فضيحة

منوعات

المزيد

إقبال على محلات ألعاب الأطفال في حدائق المعادي بليلة عيد الفطر (فيديو وصور)

ثعبان ضخم يحاول اصطياد طائر أليف في قفصه

يا ليلة العيد آنستينا، شاهد فرحة المصريين بوقفة عيد الفطر بمصر الجديدة وحدائق المعادي (فيديو وصور)

إقبال على التسالي والشيكولاتة، ليلة عيد الفطر في القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 31 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

معجزات الرسول.. هزيمة المشركين بعد دعاء النبي عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية