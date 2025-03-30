الأحد 30 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أبطال فيلم "الصفا الثانوية بنات" يلتقطون صورا تذكارية في ختام العرض الخاص (فيديو)

العرض الخاص للفيلم،
العرض الخاص للفيلم، فيتو

اختتم أبطال فيلم "الصفا الثانوية بنات" العرض الخاص للفيلم بالتقاط صورا تذكارية رفقة عدد من نجوم الفن الحاضرين والجمهور الذي شاهد العمل بقاعة السينما في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر. 

وسيطرت الأجواء الاحتفالية على العرض الخاص للفيلم، والذي شهده كوكبة من الفنانين، وذلك في افتتاح موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2025. 

العرض الخاص لفيلم الصفا الثانوية بنات 

وحضر العرض الخاص كل من: علي ربيع، وأوس أوس، وكريم عفيفي، ولينا صوفيا، وتوانا الجوهري، وريم المصري، ومحمد عبد الرحمن، والمنتج أحمد السبكي، وآخرون.

فيلم الصفا الثانوية بنات 

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسيكا حسام، لينا صوفيا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويجسد على ربيع في أحداثه شاب صعيدى يحضر إلى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

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