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خارج الحدود

إيران عن المفاوضات السرية مع إدارة ترامب: مهام حساسة تتطلب أقصى درجات التركيز

عباس عراقجي، فيتو
عباس عراقجي، فيتو

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على تعليقات حول تبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي، التزامها بسرية  المفاوضات والمراسلات الدولية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما وصفته "المصلحة الوطنية للبلاد".

وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة "تسنيم"، اليوم الإثنين، أنها "ستستمر في السرية ما دامت تقتضي مصلحة البلاد ذلك".

وأفادت الوكالة الإيرانية، بأن وزارة الخارجية شددت على أن عدم الكشف عن تفاصيل العمليات الدبلوماسية يُعد سلوكًا مهنيًّا ويخدم المصالح الوطنية، مضيفةً أن هذه السياسة ستُتبع ما دام ذلك في مصلحة إيران، وفق قولها.

محاولات لإثارة الجدل

كما انتقدت الوزارة ما وصفته محاولات لإثارة الجدل حول هذا الموضوع، مشيرةً إلى أن الإصرار على الكشف العلني عن المراسلات والتفاعلات الجارية بين الدول، تحت ذرائع شعبوية مثل "حجب المعلومات عن الشعب"، لا يعدو كونه محاولة لخلق ضجيج غير ضروري وإثارة القلق في المجتمع، على حد تعبيرها.

وفي ختام بيانها، قالت وزارة الخارجية إن الشعب الإيراني يمكنه الوثوق بمواصلة الوزارة مهامها الحساسة خلال هذه المرحلة المهمة، دون أن تتأثر بمثل هذه الضغوط الجانبية، وبأقصى درجات التركيز والتدبير.

 

التفاوض المباشر

وفي وقت سابق من أمس الأحد، كشف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، عن تفاصيل الرد الإيراني على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن “إيران رفضت فكرة التفاوض المباشر لكنها لم تغلق باب المحادثات غير المباشرة”.

وأشار بزشكیان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، إلى أن "إيران لم تكن يومًا ضد التفاوض، ولكن العقبات التي واجهتها كانت نتيجة الوعود الأمريكية غير المنفذة"، مضيفًا أن "استعادة الثقة بين الطرفين تتطلب خطوات عملية من واشنطن لإصلاح سلوكها السابق".

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