الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

بسبب برنامجها النووي، ترامب يهدد بقصف ‎إيران وفرض رسوم جمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت وكالة «رويترز»، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بقصف ‎إيران وفرض رسوم جمركية عليها ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي.

 

الجيش الأمريكي ينشر 4 قاذفات شبحية استراتيجية

كشفت صور أقمار صناعية حللتها وسائل إعلام أمريكية عن نشر الجيش الأمريكي أربع قاذفات شبحية استراتيجية من طراز "B-2" في قاعدة "دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي، في خطوة عسكرية استباقية تزامنًا مع التصعيد الإقليمي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن هذه القاذفات تمثل ربع الأسطول الأمريكي من هذا الطراز النووي، مشيرة إلى أن الانتشار يأتي في إطار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

 

وتتميز القاعدة بموقعها الاستراتيجي، حيث تقع خارج نطاق تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية، لكنها تبقى ضمن المدى المحتمل للرد الإيراني.

 

رسالة ردع واضحة

يأتي هذا الانتشار بعد عام من استخدام الإدارة الأمريكية لهذه القاذفات في ضربات جوية ضد أهداف تابعة لأنصار الله، لكن مع اختيار موقع أكثر أمنًا هذه المرة، بعيدًا عن القواعد الأمريكية التقليدية في الشرق الأوسط، في إشارة واضحة لرغبة واشنطن في تقليل الاعتماد على حلفائها الإقليميين.

ويُعتقد أن نشر القاذفات النووية الأمريكية المتطورة في هذا التوقيت يمثل رسالة ردع واضحة، خاصة في ظل امتلاك قاذفات "B-2" قدرات متقدمة في اختراق الدفاعات الجوية وحمل الأسلحة النووية، مما يجعلها أحد أهم أوراق الضغط الأمريكية في المعادلة الإقليمية الحالية.

وتتواصل الضربات الجوية الأمريكية على مواقع جماعة "أنصار الله" في اليمن لليوم الرابع عشر على التوالي، حيث نشر الجيش الأمريكي لقطات توثق هذه العمليات.

 

 

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إيران ترامب الرئيس الأمريكى النووي الجيش الأمريكي

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