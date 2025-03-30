الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

الخارجية القطرية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة

قطر، فيتو
قطر، فيتو

رحبت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد، بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

 

مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت  خلال مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة:  نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرة سوريا.

 

الشرع: نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرة سوريا

وأضاف أحمد الشرع:"  أن  الحكومة السورية الجديدة تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وسنقوم باستقطاب الموارد البشرية السورية من الخارج.

وتابع:"  لن نسمح للفساد بالتسلل إلى المؤسسات السورية وسنسعى لتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها".

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