الخارجية القطرية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة

الأحد 30/مارس/2025 - 05:50 م 3/30/2025 5:50:39 PM

رحبت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد، بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت خلال مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة: نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرة سوريا.

الشرع: نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرة سوريا

وأضاف أحمد الشرع:" أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وسنقوم باستقطاب الموارد البشرية السورية من الخارج.

وتابع:" لن نسمح للفساد بالتسلل إلى المؤسسات السورية وسنسعى لتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها".

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