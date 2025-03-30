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خارج الحدود

تقارير: زيلينسكي يعتزم الترشح لولاية رئاسية ثانية

زيلينسكي
زيلينسكي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، نقلا عن  مصدر مقرب من الرئاسة الأوكرانية، أن هناك  استعدادات جدية جارية لترشح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لولاية ثانية.

 زيلينسكي يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية 

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه في حال ترشح زيلينسكي لن يحقق الفوز.

ويأتي ذلك وسط صعود مقترح باختيار إدارة مؤقتة لأوكرانيا تحت مظلة الأمم المتحدة،  حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جيا كون في مؤتمر صحفي إن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية ثابت وواضح، فيما يخص إمكانية فرض إدارة مؤقتة في كييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق إن إمكانية فرض حكم مؤقت (إدارة مؤقتة) في أوكرانيا يمكن مناقشتها تحت رعاية الأمم المتحدة بالتشاور مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكذلك شركاء روسيا الاتحادية، لأن ذلك سيسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ووصول حكومة قادرة إلى السلطة، حيث يمكن بعد ذلك التفاوض على السلام وتوقيع الوثائق المطلوبة.

 

وقال جو جيا كون ردا على سؤال للتعليق على تصريحات الرئيس الروسي: موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية ثابت وواضح".

وفي نفس الصدد، قال فلاديمير أولينيك، عضو حركة "أوكرانيا الأخرى" والنائب السابق للبرلمان الأوكراني، لوكالة "نوفوستي": "من الضروري إنشاء إدارة مؤقتة لإجراء الانتخابات وظهور حزب سلام، لكن سيكون من الصعب للغاية تنفيذ مثل هذه الخطوة.

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