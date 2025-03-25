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خارج الحدود

الصين ترفض عقوبات واشنطن على مشتري النفط الفنزويلي

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين تعارض بشدة الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بمعاقبة الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا بفرض رسوم جمركية على التجارة مع الولايات المتحدة.

وقال قوه جيا كون المتحدث باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي دوري إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وأن تلغي العقوبات أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن أي دولة ستشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

 

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن هذه الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من أبريل المقبل.

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