استشهاد 17 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على جنوبي قطاع غزة

ذكرت قناة الأقصى الفضائية، اليوم الأحد، أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس استقبل جثث 17 شهيدا جراء غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة صباح أول أيام عيد الفطر، والتي طالت مناطق متفرقة، وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

قتلى وجرحى في أول أيام عيد الفطر

وأفاد موقع روسيا اليوم باستشهاد المصور الصحفي يحيى منصور الربعي جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، في أول أيام العيد.

وشنت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ثلاث غارات متتالية استهدفت مركبات مدنية فارغة في حي التفاح شرق مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات نقلت إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

كما استشهد 8 مواطنين بينهم 5 أطفال، جراء قصف منزل وخيمة تؤوي نازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع وفي رفح جنوبي القطاع، أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة إثر إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية على وسط المدينة.

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