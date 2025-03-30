الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

غزة تحت القصف، قتلى وجرحى في أول أيام عيد الفطر

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على قطاع  غزة صباح أول أيام عيد الفطر، والتي طالت مناطق متفرقة، وأدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

 قتلى وجرحى في أول أيام عيد الفطر. 

وأفاد موقع روسيا اليوم باستشهاد المصور الصحفي يحيى منصور الربعي جراء قصف قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، في أول أيام العيد.

 وشنت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ثلاث غارات متتالية استهدفت مركبات مدنية فارغة في حي التفاح شرق مدينة غزة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات نقلت إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

كما استشهد 8 مواطنين بينهم 5 أطفال، جراء قصف منزل وخيمة تؤوي نازحين في منطقة خان يونس جنوب القطاع.وفي رفح جنوبي القطاع، أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة إثر إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية على وسط المدينة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار القصف المتواصل وإطلاق النار من الآليات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، مما يضاعف معاناة السكان الذين يعيشون أجواء عيد الفطر وسط حالة من الخوف والترقب.

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غزة أول أيام عيد الفطر عيد الفطر جيش الاحتلال

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