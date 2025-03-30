الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

خلال اتصال هاتفي، وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان الأوضاع في غزة

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره البحريني، فيتو

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار هاتفيا.


وأشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات الأخوية والوطيدة التي تربط مصر والبحرين، بما يمثل مرتكزًا قويًّا لتطوير أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون المتميز بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه البحرين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية.


واستعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي المصرية القطرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق ١٩ يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث. كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء مختلف القضايا والموضوعات التي تمس أمن واستقرار المنطقة.

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الدكتور بدر عبد العاطي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين قطاع غزة مصر والبحرين

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