جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر لسكان جنوب غزة بإخلاء منازلهم

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، تحذيرا لسكان مناطق عبسان والقرارة وخربة خزاعة في جنوب قطاع غزة بإخلاء منازلهم.



وطالب جيش الاحتلال، السكان بإخلاء منازلهم والتوجه غربا نحو مراكز الإيواء في منطقة المواصي.

وزعم في بيانه أن الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ من داخل المناطق السكنية.

واستأنفت إسرائيل في وقت سابق عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

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