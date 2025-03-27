الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

أول رد من إندونيسيا على نقل أهالي غزة إلى أراضيها

النازحون الفلسطينيون،
النازحون الفلسطينيون، فيتو

قالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: لم نناقش مطلقا مع أي طرف ولم نسمع أي معلومات عن خطط نقل سكان من غزة إلى إندونيسيا.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة 

وأضافت الخارجية الإندونيسية: أنه لا يوجد أي نقاش فضلا عن أي اتفاق بين إندونيسيا وأي طرف بخصوص نقل سكان من غزة إلى بلدنا.

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استشهاد 4 أشخاص في غارة للاحتلال على وسط غزة

وتابعت: نركز حاليا أكثر على تحقيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية

مخطط تهجير الفلسطينيين إلى إفريقيا 

وفي الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من التقارير التي تحدثت عن وجود خطط أمريكية وإسرائيلية لتهجير أهالي غزة إلى دول أخرى منها دول إفريقية.

ونفت الصومال والسودان وجود أي اتفاق لنقل أهالي غزة إلى بلادهم، وأعربت مصر عن رفضها القطاع لأي محاولات لتهجير أهالي غزة إلى مصر أو إلى أي دولة أخرى، وشددت على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.

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غزة تهجير الفلسطينيين أندونيسيا افريقيا

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