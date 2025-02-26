زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة صباح اليوم الأربعاء جزيرة سولاويزي الإندونيسية، من دون أن ترد في الحال تقارير عن تسبّبه بإصابات أو أضرار.

زلزال إندونسيا

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ الزلزال وقع في الساعة 6,55 (22,55 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) على عُمق 10 كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة شمال سولاويزي.

خطر حدوث تسونامي

كما أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية إنّ قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مشيرة إلى أنّ لا خطر لحدوث تسونامي من جرائه.

وأفاد عدد من سكّان مقاطعة سولاويزي الشمالية أنّهم أصيبوا بالذعر عندما وقع الزلزال.

وقالت جيتا والوني (25 عاما) التي كانت تقضي ليلتها في فندق بمنطقة ميناهاسا الشمالية: "كنت قد استيقظت لتوّي عندما أدركت أنّ الأمر يتعلّق بزلزال. كان قويا وتسبّب باهتزاز الأغراض من جانب لآخر".

هزات ارتدادية

وأضافت: "راحت أغراض داخل غرفتي تهتزّ. قرّرتُ الخروج. كنت خائفة للغاية من حدوث هزة ارتدادية عندما كنت داخل المصعد. لقد فرّ سائر النزلاء الآخرين" من المبنى.

وإندونيسيا أرخبيل شاسع يشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعه فوق "حزام النار في المحيط الهادئ".

وفي يناير 2021، أوقع زلزال بقوة 6.2 درجة أكثر من 100 قتيل في إندونيسيا.

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