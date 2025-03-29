احتجاجات في ألمانيا ضد نشر الصواريخ الأمريكية

أفادت صحيفة "فيسبادنر كوريير" الألمانية، أن حوالي 1000 شخص شاركوا في مظاهرة في مدينة فيسبادن في وسط ألمانيا، ضد نشر الصواريخ الأمريكية على أراضي ألمانيا.

وذكرت الصحيفة أن المتظاهرين احتجوا أيضا على إعادة تسليح القوات المسلحة الألمانية، حيث اعتمد البرلمان الألماني مؤخرا التعديلات ذات الصلة على القانون الأساسي لألمانيا. ووفقا لتقارير الشرطة، شارك حوالي 1000 شخص في المظاهرة، في حين أكد منظمو الفعالية مشاركة 4 آلاف ناشط.

وحمل المشاركون في المظاهرة السلمية لافتات مكتوبًا عليها شعارات ضد حشد الأسلحة على نطاق واسع، كما دعوا إلى تضامن دولي.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "تاس"، أن مظاهرة نظمت في برلين ضد نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى وقصيرة المدى على أراضي ألمانيا.

وتظاهر العشرات من الأشخاص في وسط العاصمة الألمانية، بالقرب من السفارة الأمريكية، وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بعدم نشر الصواريخ الأمريكية في البلاد، وأعربوا عن تأييدهم لـ"نزع السلاح"، حسب وكالة "تاس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.