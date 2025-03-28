كأس مصر، بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي بثلاثية بعد مرور 25 دقيقة

تقدم فريق نادي بيراميدز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي تجمع بين الفريقين إطار مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف بيراميدز كل من: فيستون ماييلي وأحمد عاطف قطة وبلاتي توريه في الدقائق 14 و18 و25.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل بيراميدز النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

تشكيل البنك الأهلى أمام بيراميدز

وجاء التشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع :داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيونى، بوبكر كيتا

خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولى، أحمد ربيع

خط الهجوم : أسامة فيصل، جريندو

وجاء قائمة البدلاء على النحو التالى : أحمد صبحى، احمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، إسحاق يعقوبو، سيرجى اكا، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، احمد سعيد.

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