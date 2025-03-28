صبحي والشناوي يقودان تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس مصر

وجاء تشكيل بيراميدز النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

وتعد مهمة الفريقين صعبة للغاية في ظل رغبة بيراميدز الحفاظ على اللقب الذي حصل عليه النسخة الماضية ورغبة البنك الأهلي في استكمال مسيرته الجيدة تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفنى والمنافسة على لقب كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلى

تنقل قناة أون سبورت 2 مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بمنافسات نصف نهائي كأس مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وتغلب بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي وتخطي البنك الأهلي غزل المحلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

بيراميدز حامل اللقب

يحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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