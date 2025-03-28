تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور نصفّ النهائي من بطولة كأس مصر.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر



وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيونى، بوبكر كيتا

خط الوسط

محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولى، احمد ربيع

خط الهجوم

أسامة فيصل، جريندو

وجاء قائمة البدلاء على النحو التالى

أحمد صبحى، احمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، إسحاق يعقوبو، سيرجى اكا، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، احمد سعيد.

وتعد مهمة الفريقين صعبة للغاية في ظل رغبة بيراميدز الحفاظ على اللقب الذي حصل عليه النسخة الماضية ورغبة البنك الأهلي في استكمال مسيرته الجيدة تحت قيادة طارق مصطفى المدير الفنى والمنافسة على لقب كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهلى

تنقل قناة أون سبورت2 مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بمنافسات نصف نهائي كأس مصر.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وتغلب بيراميدز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي وتخطي البنك الأهلي غزل المحلة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر، ليضرب موعدًا ناريًا مع بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية.

بيراميدز حامل اللقب

يحمل فريق بيراميدز لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعدما فاز في المباراة النهائية على زد بهدف نظيف، ليتوج السماوي بأول بطولة في تاريخه.

مواجهات نصف نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز أمام البنك الأهلي - الجمعة 28 مارس - 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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