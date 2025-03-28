زيلينسكي: أمريكا لن تقدم مساعدات مجانية لنا مجددًا

صرح فلاديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات مجانية لأوكرانيا بعد ذلك.

زيلينسكي: أمريكا لن تقدم مساعدات مجانية لأوكرانيا

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "لن نقبل بالديون، هذه أمور واضحة بالنسبة لنا".

وأضاف: "هذا الفريق لن يقدم لنا أي شيء مجانا، هذا ما يقولونه في تصريحات رسمية".

وأكد زيلينسكي في وقت سابق، أن كييف لا تعترف بـ500 مليار دولار ولا حتى بـ100 مليار دولار كديون مستحقة للولايات المتحدة.

وأشار زيلينسكي إلى أن "رقم 500 مليار دولار" ظهر في النسخة الجديدة من الاتفاقية الأمريكية الأوكرانية بشأن المعادن النادرة، ووفقا للاتفاقية التي اقترحتها واشنطن، يجب أن تساهم كييف بهذا المبلغ في الصندوق المشترك، في حين تم ذكر مبلغ 100 مليار دولار فقط في وقت سابق.

ولفت زيلينسكي إلى أن ترامب، كجزء من صفقة المعادن، يريد الحصول على فوائد بنسبة 100% على المساعدات المقدمة، مشددا على أن "عشرة أجيال من الأوكرانيين سيدفع هذا المبلغ، لن أوقع على ذلك".

وكان زيلينسكي قد رفض في وقت سابق التوقيع على اتفاقية المعادن التي تضمنت نقل 50% من المعادن النادرة في الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الأمريكية، مما تسبب في رد فعل حاد من الإدارة الأمريكية.

واشنطن تسلم كييف نسخة ثانية من اتفاقية المعادن

وسلمت واشنطن كييف النسخة الثانية من اتفاقية المعادن، والتي وردت أنباء تشير إلى احتمال توقيعها في الأسبوع المقبل، إلا أنها تبدو أكثر صرامة من سابقتها.

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