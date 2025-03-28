الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوكرانيا تخضع مسودة صفقة المعادن الجديدة للتقييم

زيلينسكي،فيتو
زيلينسكي،فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن من السابق لأوانه التعليق على مسودة صفقة المعادن الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن بلاده تحتاج لتقييمها قانونيًا.

وتلقت أوكرانيا مسودة صفقة معادن جديدة من جانب الولايات المتحدة، قال زيلينسكي إنها مختلفة تمامًا عن إطار عمل سابق.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مسودة الصفقة الجديدة ستتطلب "تقييما قانونيًا" إضافيًا، وفق "رويترز".

وأضاف في تصريحات لصحفيين في كييف أن أوكرانيا لن تقبل باتفاقية تهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة أوكرانيا

مواد متعلقة

زيلينسكي: أمريكا تناقش مع روسيا وضع الأراضي الأوكرانية دون مشاركتنا وهذا يثير قلقنا

زيلينسكي عن محادثات السعودية: فريقنا يعمل بطريقة بناءة ويجب الضغط على روسيا

زيلينسكي: أجريت محادثات إيجابية وموضوعية مع ترامب

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سر جلوس زيزو على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

يستمر 3 ساعات، غدا كسوف جزئى للشمس لا يمكن رؤيته فى مصر

أول تعليق من محكمة العدل الدولية على دعوى رفعها السودان ضد الإمارات

أسعار الذهب بالصاغة مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025

كيف تم حسم الخلاف في مشروع قانون المسئولية الطبية؟ (إنفوجراف)

مع الزاهدين.. عبد القادر الجيلاني عَلَمُ الأولياء

آخر تطورات سعر صرف الدولار لحظيًّا في مصر

بنت تسأل: ليه مفيش أنبياء ستات؟! رد مفاجئ من علي جمعة

منوعات

المزيد

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

اختبأ على أنه وحش، رجل يرعب الأطفال في أمريكا

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كيف تم حسم الخلاف في مشروع قانون المسئولية الطبية؟ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم وضع المرأة مساحيق التجميل في رمضان وتأثيرها على صحة الصيام

مع الزاهدين.. عبد القادر الجيلاني عَلَمُ الأولياء

دعاء ليلة القدر 2025، 10 أدعية مأثورة رددها للفوز بـ ليلة القدر

المزيد
الجريدة الرسمية