أوكرانيا تخضع مسودة صفقة المعادن الجديدة للتقييم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن من السابق لأوانه التعليق على مسودة صفقة المعادن الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن بلاده تحتاج لتقييمها قانونيًا.

وتلقت أوكرانيا مسودة صفقة معادن جديدة من جانب الولايات المتحدة، قال زيلينسكي إنها مختلفة تمامًا عن إطار عمل سابق.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن مسودة الصفقة الجديدة ستتطلب "تقييما قانونيًا" إضافيًا، وفق "رويترز".

وأضاف في تصريحات لصحفيين في كييف أن أوكرانيا لن تقبل باتفاقية تهدد اندماجها مع الاتحاد الأوروبي.

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