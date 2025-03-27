الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

في فيديو مسرب، وزير خارجية لبنان يوبخ موظفين بسبب الفساد

وزير الخارجية اللبناني،
وزير الخارجية اللبناني، فيتو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية، مقطع فيديو مسرب يظهر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، وهو يوبخ موظفين في وزارته بطريقة حادة.

 

وزير الخارجية اللبناني يوبخ موظفين في وزارته

وفي المقطع المسرب، عبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، عن غضبه من الفساد داخل دائرة المصادقات بوزارة الخارجية، مهددًا بطرد بعض الموظفين.

وقال الوزير اللبناني،  إن "هناك فيديوهات وتسجيلات تثبت كل شيء".

 

وقائع فساد في وزارة الخارجية اللبنانية 

وتابع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي: "هناك صور وفيديوهات وشهود على كل المخالفات، يجب التخلص من السماسرة الذين يقفون خارج مكاتب وزارة الخارجية، ومكاتب الترجمة ممنوعة نهائيًّا".

 

وتوعد وزير خارجية لبنان، بمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التواصل مع السماسرة، ومكافحة الفساد داخل الوزارة.

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وزير الخارجية اللبناني مقطع فيديو مسرب يوسف رجى الفساد

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