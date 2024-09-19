جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الوضع في لبنان غدًا

غادر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب صباح اليوم الخميس، بيروت إلى نيويورك للمشاركة في جلسة طارئة لمجلس الأمن ستُعقد بعد ظهر غد الجمعة، لبحث الوضع في لبنان بناءً على طلب الجانب اللبناني بواسطة الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الأمن وممثل المجموعة العربية.

انتهاك المواثيق الدولية

وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، قد قال في وقت سابق خلال استقباله المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت، أنّ"العدوان الإلكتروني على لبنان يمثّل اعتداءً صارخًا على السيادة والأمن وانتهاكًا واضحًا لكلّ المواثيق الدولية".

وحذّر بو حبيب من "خطورة ما جرى ولا سيما أنه يأتي على وقع التهديدات الإسرائيلية بتوسعة رقعة الحرب مع لبنان، ما قد يدخل المنطقة في دوامة أكبر من العنف".

الانسحاب من الأراضي اللبنانية

ودعا "الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للجمها عن التصعيد ووضع حدّ لاعتداءاتها على لبنان، ودفعها إلى تنفيذ القرار 1701 والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها".

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