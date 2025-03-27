أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

شهد عرض المصارعة الحرة "WWE" واقعة غريبة من نوعها، الذي جرى في إسكتلندا، ضمن جولة "الطريق إلى ريسلمانيا 41" الأوروبية، والتي أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب



وذكرت تقارير إعلامية أنه بعد انتهاء العرض، التقط المصارعان كودي رودز وسي إم بانك، الصور مع المعجبين الذين وقفوا خلف سور حديدي في مدينة جلاسكو.

Es el vídeo más incómodo que vais a ver hoy.



CM Punk y Cody Rhodes le pidieron a esta fan un poco de paciencia y respeto a la hora de tomarse una foto juntos. La tía lo ignoró por completo.



Qué pesada.pic.twitter.com/pj8Z98w2xy March 26, 2025

وأثارت مشجعة غضب سي إم بانك وكودي رودز بعد أن لمست الأول بطريقة غريبة عدة مرات عند التقاط الصور.

ويظهر سي إم بانك في مقطع الفيديو وهو يطلب من المشجعة التوقف عن لمسه.وتكرر الموقف نفسه مع رودز الذي فوجئ برد فعل المشجعة وطالبها بالتوقف.

ونالت هذه الواقعة تفاعلا كبيرا وردود فعل واسعة من جانب متابعي لعبة المصارعة الترفيهية "WWE"، وطالب البعض بحظر عارضة الأزياء بعد تصرفها مع كل من سي إم بانك وكودي رودز.

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