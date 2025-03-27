الخميس 27 مارس 2025
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أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

عرض wwe للمصارعة
عرض wwe للمصارعة الحرة، فيتو

شهد عرض المصارعة الحرة "WWE" واقعة غريبة من نوعها، الذي جرى  في إسكتلندا، ضمن جولة "الطريق إلى ريسلمانيا 41" الأوروبية،  والتي  أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب 


وذكرت تقارير إعلامية أنه بعد  انتهاء العرض، التقط المصارعان كودي رودز وسي إم بانك، الصور مع المعجبين الذين وقفوا خلف سور حديدي في مدينة جلاسكو.

وأثارت مشجعة غضب سي إم بانك وكودي رودز بعد أن لمست الأول بطريقة غريبة عدة مرات عند التقاط الصور.

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ويظهر سي إم بانك في مقطع الفيديو وهو يطلب من المشجعة التوقف عن لمسه.وتكرر الموقف نفسه مع رودز الذي فوجئ برد فعل المشجعة وطالبها بالتوقف.

ونالت هذه الواقعة تفاعلا كبيرا وردود فعل واسعة من جانب متابعي لعبة المصارعة الترفيهية "WWE"، وطالب البعض بحظر عارضة الأزياء بعد تصرفها مع كل من سي إم بانك وكودي رودز.

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المصارعة الحرة WWE اسكتلندا كودي رودز

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