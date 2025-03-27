الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

البرلمان الأوروبي يبحث فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن  البرلمان الأوروبي يبحث فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل جوجل  وأمازون ونتفليكس، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات.

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض رسوم جمركية على أمريكا 

ومن جانبه قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج اليوم الخميس: "يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي".

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الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية

وأضاف لانج: "إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، سيتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة، حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة".

ترامب يفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية 

ولفت لانج، وهو ديمقراطي اشتراكي، إلى الأعداد الهائلة من مستخدمي الخدمات الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأعلن ترامب أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل (2 أبريل 2025).

كما هدد ترامب الاتحاد الأوروبي وكندا، بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.

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