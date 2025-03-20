الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تأجيل تطبيق رسوم جمركية انتقامية ردا على الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم بموجب قرار الرئيس دونالد ترامب، إلى منتصف أبريل.

الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية

وتهدف خطوة التأجيل إلى إفساح مجال أكبر أمام إجراء محادثات مع الإدارة الأمريكية.

وجاء في بيان المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا للدخول في حوار بناء مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل يجنب الاقتصادين أضرارًا غير ضرورية.

وسيتم تطبيق إعادة فرض الرسوم الجمركية الأوروبية، والتي تم تأجيلها حاليا، على سلع أمريكية مثل الويسكي (بوربون)، وأجهزة الألعاب، والدراجات النارية، والقوارب، وزبدة الفول السوداني.

ومن المقرر أن تصل بعض هذه الرسوم الإضافية إلى 50%، على سبيل المثال، على الدراجات النارية المصنعة في الولايات المتحدة من قبل شركة "هارلي-ديفيدسون"، وكذلك على "جاك دانيالز ويسكي".

كما يتم حاليا إعداد تدابير انتقامية إضافية، والتي من المقرر تفعيلها أيضا بحلول منتصف أبريل.

وستستهدف هذه التدابير شركات أمريكية تصدر إلى الاتحاد الأوروبي منتجات زراعية مثل الدواجن، ولحوم الأبقار، وبعض أنواع المأكولات البحرية، والمكسرات، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضراوات.

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