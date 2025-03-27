طريقة عمل قناع الموز لتغذية وترطيب البشرة

تغذية البشرة من الأمور التي تزيد نضارتها وحيويتها ما يزيد من جمال صاحبتها، لذا تهتم الفتيات كثيرا بتغذية البشرة وترطيبها.

وتغذية البشرة ليس من الخارج فقط حيث الكريمات والوصفات الطبيعية، بل من التغذية السليمة التى تضمن مد البشرة بالعناصر المهم.

قناع الموز لتغذية البشرة

وتقدم سها شهاب خبيرة التجميل، قناع الموز لتغذية وترطيب البشرة.

المكونات:-

1 موزة ناضجة

ملعقة صغيرة من العسل (لزيادة الترطيب ومضاد للبكتيريا)

ملعقة صغيرة من الزبادي أو الحليب، لتقشير لطيف.

الطريقة:

اهرسي الموزة جيدًا في وعاء حتى تصبح كالمعجون.

أضيفي العسل والزبادي، وامزجي المكونات جيدًا.

ضعي القناع على وجه نظيف وجاف.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لإغلاق المسام.

يُفضل استخدام القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع.

اختبري القناع على جزء صغير من الجلد أولًا لتجنب أي تحسس.

يمكنكِ إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف.

نضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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