اصنعى بنفسك سيروم الألوفيرا للحفاظ على شباب بشرتك

التجاعيد شبح يطارد الفتيات بعد سن الثلاثين حيث تبدأ تظهر الخطوط فى البشرة ومع الوقت يتأثر مظهرها بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على ترطيب البشرة بعناية صباحا ومساء لتأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على شباب دائم للبشرة.

سيروم الالوفيرا للحفاظ على شباب البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، سيروم الالوفيرا للحفاظ على شباب البشرة.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي (الألوفيرا).

1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

3 قطرات من زيت فيتامين E.

طريقة التحضير:

اخلطي جل الصبار مع زيت اللوز وزيت فيتامين E جيدًا.

اسكبي المزيج في زجاجة صغيرة نظيفة.

يستخدم السيروم يوميا على البشرة قبل النوم للحصول على بشرة ناعمة وأكثر شباب وحيوية.

سيروم الالوفيرا للحفاظ على شباب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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