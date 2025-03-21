الجمعة 21 مارس 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتقشير الشفاه وترطيبها

تقشير الشفاه، فيتو
تقشير الشفاه، فيتو

تقشير الشفاه من طرق العناية بالشفاة بتركيبها وتعزيز جمالها، ما يزيد من جمال الفتيات وجاذبيتهن حيث يجب تطبيق هذه الوصفات أسبوعيًّا.

وتقشير الشفاه يكون من خلال الأقنعة التي تباع بالصيدليات وأيضًا يمكن بالوصفات الطبيعية غير المكلفة وهو ما تفضله الفتيات.

 

وصفة طبيعية لتقشير الشفاه

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتقشير الشفاه وترطيبها.

المكونات:

ملعقة صغيرة من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

بضع قطرات من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

  • امزجي السكر مع العسل والزيت جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
  • ضعي القليل من الخليط على شفتيكِ وافركيه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة أو دقيقتين.
  • اتركي المزيج على شفتيكِ لمدة 5 دقائق لزيادة الترطيب.
  • امسحيه بقطعة قماش مبللة أو اشطفيه بالماء الفاتر.
  • ضعي مرطب شفاه طبيعي مثل زيت جوز الهند أو زبدة الشيا للحفاظ على الترطيب.
  • كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على شفاه ناعمة ووردية.
  • تجنبي تقشير الشفاه إذا كانت متشققة جدًّا لتجنب تهيجها.
  • اشربي الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب شفتيكِ من الداخل.
تقشير الشفاة 
تقشير الشفاه 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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