البنجر والزنجبيل، مشروب سحري يقوي المناعة ويساعد في الحصول على بشرة مشرقة

مشروب البنجر والجزر والزنجبيل مشروب سحري يساعد في الحصول على بشرة مشرقة وتقوية المناعة بشكل طبيعي.

والمشروب السحري هو مزيج قوي من البنجر والأملا والجزر والزنجبيل والكركم، يساهم في تعزيز صحة البشرة واستجابة مناعية قوية بحسب Only my health.

وتشمل فوائد عصير البنجر والجزر والزنجبيل:

1. البنجر

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة والحديد وحمض الفوليك، والتي تساعد في إزالة السموم من الجسم وتحسين الدورة الدموية.

وأبرزت دراسة طبية ونشرت في مجلة علوم الغذاء والتغذية أن البيتالين في البنجر يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يعزز من نضارة البشرة، علاوة على ذلك، يعمل تدفق الدم المحسن على تعزيز إمداد البشرة بالأكسجين، مما يمنحها احمرارًا طبيعيًا.

2- الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، وهو عنصر غذائي حيوي لإصلاح البشرة وتجديدها.

أظهرت الأبحاث المنشورةأن البيتا كاروتين يساعد في حماية البشرة من التلف الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، ومنع الشيخوخة المبكرة. يدعم الجزر أيضًا صحة الأمعاء، والأمعاء الصحية تعني بشرة صافية وخالية من العيوب.

3-الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والهضمية. فهو يحتوي على جينجيرول، وهو مركب حيوي نشط يقاوم الإجهاد التأكسدي ويعزز صحة الجلد.

أشارت دراسة في مجلة الطب الوقائي الدولية إلى أن مستخلصات الزنجبيل تساعد في تقليل حب الشباب والتهاب الجلد. علاوة على ذلك، يعمل تأثير الزنجبيل الدافئ على تعزيز الدورة الدموية، مما يضمن توصيل العناصر الغذائية بشكل أفضل إلى خلايا الجلد.

4- الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات يحارب الجذور الحرة، ويقلل من علامات الشيخوخة والبقع. كما يدعم الكركمين وظيفة المناعة عن طريق تعديل الاستجابات الالتهابية في الجسم. وفقًا لبحث في Frontiers in Pharmacology، فإن الكركمين الموجود في الكركم له خصائص مضادة للميكروبات وشفاء الجروح، مما يجعله علاجًا طبيعيًا ممتازًا لمشاكل الجلد مثل حب الشباب والأكزيما.

أوصت الدراسة الطبية بتناول المشروب السحري للبنجر والزنجبيل يوميا حيث يمد الجسم بعدد من الفوائد منها:

إزالة السموم - يساعد البنجر على طرد السموم من الكبد ومجرى الدم، مما يمنع ظهور البثور.

تحسين الهضم - يساعد الزنجبيل والكركم في الهضم، مما يقلل من الانتفاخ ومشاكل الجلد المرتبطة بالأمعاء.

مناعة أقوى - يعمل محتوى فيتامين سي العالي في الأملا والكركم على تقوية الاستجابة المناعية.

الترطيب الطبيعي - يحافظ الجزر والبنجر على ترطيب البشرة، مما يمنع الجفاف والبهتان.





تعتبر البشرة انعكاس للصحة الداخلية، وعصير البنجر هو طريقة لذيذة وطبيعية لتغذية جسمك من الداخل ويحتوي هذا العصير على الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في الحصول على بشرة ناعمة وجهاز مناعي قوي.

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