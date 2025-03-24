نضارة البشرة وحيويتها من علامات الجمال المميزة التى تسعى لها الفتيات دائما لأنها تغنى عن مستحضرات التجميل التى تضر بالبشرة.

وتحرص الفتيات على شرب الماء الوفير والتغذية السليمة للحفاظ على جمال البشرة هذا بجانب الترطيب اليومى وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة.

قناع الحناء لبشرة نضرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، طريقة عمل قناع الحناء لبشرة نضرة وأكثر حيوية.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية فقط).

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي القناع على وجه نظيف وجاف، مع تجنّب منطقة العين.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف وجفّفيه.

رطبي بشرتك بكريم خفيف بعد القناع.

يُنصح باستخدام هذا القناع مرة واحدة أسبوعيًا.

للبشرة الجافة، يمكن استبدال الزبادي بملعقة من العسل.

تأكدي من استخدام حناء طبيعية 100% غير مضاف إليها أي مواد كيميائية أو صبغات.

نضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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