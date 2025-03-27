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خارج الحدود

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 11 فلسطينيا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم على قطاع غزة إلى 11 فلسطينيا بعد ارتقاء شهيدين متأثرين بجراحهما.

 

تنفيذ "أنشطة عسكرية" في غزة

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الفرقة 36" التابعة له تستعد لتنفيذ "أنشطة عسكرية" في  غزة، بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس"، أنه بعد تقييم الوضع "بدأت قوات الفرقة 36 استعداداتها لتنفيذ أنشطة عسكرية في القيادة الجنوبية بعد أن أنهت في الأشهر الأخيرة مناورة برية في  لبنان وبعد أشهر طويلة من الأنشطة العملياتية في الجبهة الشمالية".

واستأنفت إسرائيل الأسبوع الماضي، عدوانها على قطاع غزة.

 

تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال  غزة

 وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي، وسع الأحد، عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتشمل أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، في حين تحاصر الدبابات آلاف العائلات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة.

وتسببت عودة القتال في القطاع باستشهاد المئات من الفلسطينيين وإصابة أكثر من ألف آخرين، علاوة على نزوح الآلاف من مناطقهم التي عادوا إليها مؤخرًا.

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