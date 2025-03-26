أخبار الحوادث اليوم: مشاجرة داخل حمام نادي الجزيرة.. تفحم سيارة نقل التهمتها النيران أعلى دائري المعادي.. وإصابة 22 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

بسبب فتاة، مشاجرة داخل حمام نادي الجزيرة

كشف مصدر أمني تفاصيل مشاجرة نشبت بين عضوين بنادي الجزيرة داخل حمام النادي، موضحا أن المشاجرة نشبت بين العضوين بسبب خلاف على فتاة.

ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على راغبي السفر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على راغبي السفر.

إصابة 22 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أصيب 22 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تفحم سيارة نقل التهمتها النيران أعلى دائري المعادي

التهمت النيران سيارة نقل أعلى دائري المعادي دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

السيطرة على حريق محدود في مستشفى كفر شكر بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب داخل منور خلف قسم العلاج الطبيعي في مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها على مدار يومي ٢٥، ٢٦ مارس الجاري، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة (٢١) من السيدات والسادة أعضاء النيابة من درجة وكيل نيابة.

التعليم تطعن على حكم إلغاء إضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع شهادات المدارس الدولية

تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.

أمن القاهرة يضبط 24 متهمًا بحوزتهم مخدرات بقيمة 19 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة ضربات لتجار جلب المواد المخدرة والاتجار فيها قبل عيد الفطر المبارك أسفرت عن ضبط (24 عنصرًا إجراميًا) بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، تُقدر قيمتها المالية بأكثر من 19 مليون جنيه.

ضبط دجال كرموز للنصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

تمكن رجال الإدارة العامة لحماية الآداب، من إلقاء القبض على شخص، احترف أعمال الدجل والشعوذة، واستولى على أموال عدد كبير من المواطنين بزعم قدرته على فك أعمال السحر، وعلاج الأمراض المختلفة بما أسماه العلاج الروحاني.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 3 ملايين قطعة في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

القبض على عاطل تحرش بسيدة داخل ميني باص في المنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة في المنيا، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

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