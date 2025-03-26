الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على راغبي السفر

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على راغبي السفر.

ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على راغبي السفر

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية؛ بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر الشركة وتمكنت الأجهزة الأمنية، من  ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على صور جوازات سفر وإعلانات للشركة - هاتف محمول"بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".
 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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