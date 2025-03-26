ختام الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية حول آليات التحقيق والتصرف

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها على مدار يومي ٢٥، ٢٦ مارس الجاري، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة (٢١) من السيدات والسادة أعضاء النيابة من درجة وكيل نيابة.

حرص النيابة على أهمية عقد مثل هذه الورش المتخصصة

واستهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق، وأن يأتي المحتوى التدريبي بثماره المرجوة، وحرصه على أهمية عقد مثل هذه الورش المتخصصة لما تهدف إليه من تعزيز قدرات السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية في مختلف النواحي الفنية والقضائية المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف.

وأكد مدير مركز التدريب خلال كلمته حرص المركز على تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة، من خلال وضع خطة تدريبية متكاملة، لكافة السيدات والسادة أعضاء النيابات بمختلف الدرجات القضائية على مستوى نيابات الجمهورية وتشمل هذه الخطة استعراض قضايا عملية وتطبيقية، ومناقشة الإشكاليات والمآخذ القانونية في إجراءات التحقيق والتصرف، وذلك عبر سلسلة من المحاضرات يلقيها نخبة من المُحاضرين المُتميزين.

واستهل البرنامج التدريبي بمحاضرة " تطوير الذات... أساس النجاح"، والتي قامت بإلقائها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني عضو مركز التدريب القضائي، وأعقب ذلك سلسلة من محاضرات ناقشت "قضايا عملية" جاءت وفقًا للترتيب الزمني كالتالي:

" فنيات إعداد مذكرة التصرف"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي.

أبرز المآخذ القضائية في إجراءات التحقيق

"أبرز المآخذ القضائية في إجراءات التحقيق"، وقام بإلقائها المستشار أحمد عبد الله – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

⁠"أبرز الملحوظات الإجرائية من الإحالة للتصرف"، وقام بإلقائها المستشار الدكتور/ أيمن فخر الدين عضو مركز التدريب القضائي.

" أهم المبادئ القضائية في مجال التأديب " وقام بإلقائها المستشار محمد محمود الشناوي – عضو مكتب فني أول القاهرة.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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