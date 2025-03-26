الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

تفحم سيارة نقل التهمتها النيران أعلى دائري المعادي

حريق سيارة أعلى دائري
حريق سيارة أعلى دائري المعادي

التهمت النيران سيارة نقل أعلى دائري المعادي دون وقوع إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق.

حريق سيارة أعلي دائري المعادي 
تلقت غرفة عمليات النجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق سيارة أعلى طريق الدائري المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وبالفحص تبين تفحم سيارة نقل وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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