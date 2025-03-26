الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

أمن القاهرة يضبط 24 متهمًا بحوزتهم مخدرات بقيمة 19 مليون جنيه

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة ضربات لتجار جلب المواد المخدرة والاتجار فيها قبل عيد الفطر المبارك  أسفرت عن ضبط (24 عنصرًا إجراميًا) بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر، تُقدر قيمتها المالية بأكثر من 19 مليون جنيه.

وتوزعت الحملات الأمنية على عدة مناطق بالقاهرة، وأسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

فى مدينة حلوان تم ضبط عنصر إجرامي بحوزته كيلوجرام من مخدر الحشيش.

وفى مدينة بدر تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أكثر من 2 كيلوجرام من الحشيش.

واسفرت الحملة فى باب الشعرية عن ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 8 كيلوجرامات من مخدر البودر، وكمية من الاستروكس، بالإضافة إلى أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسفرت الحملة فى منطقة المطرية عن ضبط عنصر إجرامي بحوزته 2 كيلوجرام من البودر وسلاح ناري وذخائر، وآخران بحوزتهما أكثر من كيلوجرام من الاستروكس وكمية من الآيس.

وفى السلام أول تم ضبط عنصرين إجراميين، الأول بحوزته أكثر من 5 كيلوجرامات من الاستروكس وكمية من الآيس، والثاني بحوزته 5 كيلوجرامات من الحشيش وسلاح ناري.

وفى السلام ثان تم ضبط 5 متهمين بحوزتهم أكثر من 2 كيلوجرام من الاستروكس والحشيش والآيس وأسلحة نارية.

كما أسفرت الحملة فى مدينة الشروق عن ضبط عنصر إجرامي بحوزته 2 كيلوجرام من الحشيش.

وفى منطقة المعادي تم ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 2900 قرص مخدر من الترامادول.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تجارة المخدرات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر

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