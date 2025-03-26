القبض على عاطل تحرش بسيدة داخل ميني باص في المنيا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة في المنيا، وتم ضبط مرتكب الواقعة.





القبض على عاطل يتحرش بـ سيدة داخل مينى باص بالمنيا

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة داخل إحدى سيارات النقل العام (ميني باص) بالمنيا.

تحرش بـ سيدة داخل مينى باص بالمنيا



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ملوي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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