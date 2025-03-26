الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 3 ملايين قطعة في الفيوم

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب
ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
 

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية  يديرها عامل بحوزة 3 ملايين قطعة بالفيوم 
ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية  يديرها عامل بحوزة 3 ملايين قطعة بالفيوم 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى؛ بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
 

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبطه بداخل الورشة، وبحوزته أكثر من 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)  وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

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