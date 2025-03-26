الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

ضبط دجال كرموز للنصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

ضبط دجال كرموز للنصب
ضبط دجال كرموز للنصب هلى المواطنين بزعم فك أعمال السحر

تمكن رجال  الإدارة العامة لحماية الآداب،  من إلقاء القبض على شخص، احترف أعمال الدجل والشعوذة، واستولى على أموال عدد كبير من المواطنين بزعم قدرته على فك أعمال السحر، وعلاج الأمراض المختلفة بما أسماه العلاج الروحاني. 

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام شخص مقيم فى محافظة كفر الشيخ، بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على فك كافة أعمال السحر والعلاج الروحاني لمختلف الأمراض.. أكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت أن هذا الشخص، ذائع الصيت فى محافظة كفر الشيخ وعدد من المحافظات المجاورة، ويتردد عليه الكثير من المواطنين طلبا للعلاج أو فك أعمال السحر، وأشارت التحريات كذلك إلى أن المتهم يروج لأنشطته غير المشروعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ونجح من خلالها فى جذب العديد من ضحاياه.
 

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وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم أثناء تواجده فى دائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الاسكندرية، وعثر بحوذته على الأدوات التى يستخدمها فى أعمال الدجل، وهاتف محمول يحتوي على أدلة عديدة تؤكد احتراف صاحبه للدجل وأنه يمارس نشاطا غير مشروع الهدف منه النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب العديد من أعمال الدجل والنصب على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 

 

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ضبط دجال كرموز نصب على المواطنين أعمال السحر الإدارة العامة لحماية الآداب الإحتيال على المواطنين

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