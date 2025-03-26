السيطرة على حريق محدود في مستشفى كفر شكر بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب داخل منور خلف قسم العلاج الطبيعي في مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق منور في مستشفى كفر شكر



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق شب داخل منور خلف قسم العلاج الطبيعي فى مستشفى كفر شكر التخصصى.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية نشوب حريق داخل منور مكعب 10 أمتار تقريبا خلف قسم العلاج الطبيعي وبداخله عددا من الكراتين والمخلفات الورقية وتم الدفع بسياراتي إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقى الأقسام الإدارية والطبية بالمستشفى حفاظا على المرضى والعاملين والطواقم الطبية والمترددين على المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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