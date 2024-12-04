8 نصائح لحماية طفلك من الإصابة بأمراض السرطان

مرض السرطان، السرطان من الأمراض الخبيثة التى تسبب وفاة ملايين الأشخاص على مستوى العالم خاصة الأطفال.

ومرض السرطان، أصبح منتشرا بجميع أنواعه، ولكن فى الآونة الأخيرة أصبح منتشرا بكثرة بين الأطفال لأسباب عديدة، ما يقلق الأمهات كثيرا، وتحاول معظمهن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل فرص إصابة الصغار به.

نصائح لحماية طفلك من الإصابة بمرض السرطان

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن السرطان ليس بالضرورة يكون وراثيا، ولكن هناك عادات خاطئة وأسباب عديدة تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، ولحماية الأطفال من الإصابة بمرض السرطان، يجب على الأمهات اتباع النصائح التالية:-

تجنب تعرض الطفل للبدانة فى مرحلة الطفولة وتجنب الحلوي والأكلات ذات المواد الحافظة.

ممنوع إعطاء الطفل مضادات حيوية بدون استشارة الطبيب لأن الإفراط فيها يضعف المناعة.

تجنب الإفراط فى تعرض الطفل للأشعة فوق البنفسجية من خلال التعرض المباشر للشمس وعند التعرض يجب استخدام كريم واقي الشمس.

إبعاد الطفل عن بيئة التدخين والكحول.

يجب ممارسة الطفل للنشاط البدنى الكافى.

من الضرورى إعطاء الطفل الأطعمة المعروفة لتعزيز المناعة كالزبادى والثوم والفاكهة والخضروات الملونة التى تحتوى على عناصر تقوى المناعة.

يجب حماية الطفل من التعرض للمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية لأنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم.

يجب تطعيم الطفل ضد التهاب الكبد B، الذى يعد واحدا من أسباب سرطان الكبد فى مرحلة البلوغ.

سرطان الأطفال

أظهرت نتائج دراسة قام بها علماء أستراليون أن الوفيات بين الرجال ستتضاعف بسبب الإصابة بالسرطان، بحلول عام 2050 في جميع أنحاء العالم.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "السرطان" التابعة لجمعية السرطان الأمريكية.

ووفقا للتوقعات فإن عدد الإصابات بمرض السرطان بين الرجال سيرتفع في تلك الفترة بنسبة 84%، وسيزداد من 10.3 مليون إصابة عام 2022 إلى 19 مليون إصابة في عام 2050. علاوة على ذلك، فإن معدل الوفيات خلال هذه الفترة سيشهد زيادة مضاعفة تقريبا، أي بنسبة 93٪ من 5.5 مليون إلى 10.5 مليون وفاة.

واستند الباحثون في توقعاتهم إلى إحصائيات واردة من 185 دولة ومنطقة فيما يتعلق بـ30 نوعا من السرطان تم تشخيصها عام 2022.

وحسب العلماء فإن أكثر أنواع السرطان شيوعا في عام 2050 سيظل سرطان الرئة. في الوقت نفسه، ستشهد الوفيات الناجمة عن سرطان البروستاتا أكبر زيادة، أي بنسبة 136٪. ويعزو العلماء هذه النزعة إلى شيخوخة السكان الذكور على الكوكب وزيادة متوسط العمر المتوقع.



وأفادت الدراسة بأن الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من النساء لأنهم يشربون المزيد من الكحول والدخان.



ويشار إلى أن الرجال يتعرضون في كثير من الأحيان لمواد ضارة في العمل ولا يخضعون لعمليات تشخيص إصابتهم بالسرطان بالشكل اللازم.

ويؤكد العلماء أنه من أجل الحد من أخطار الإصابة بالسرطان يجب التوقف عن التدخين والحد من تناول الكحول والحصول على قسط كاف من النوم ومزاولة الرياضة والإكثار من الفواكه والخضروات في النظام الغذائي.

ومتوقع أيضًا أن تشهد البلدان ذات الدخل المنخفض ومتوسط العمر المنخفض، زيادات أكبر في وفيات السرطان بين الرجال.

وكتب الباحثون: "بين عامي 2022 و2050، في إفريقيا، وشرق البحر الأبيض المتوسط، يتوقع أن يزداد عدد حالات الإصابة والوفيات بمقدار 2.5 مرة. وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد أوروبا زيادة بمقدار النصف تقريبًا".



والرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان مقارنةً بالنساء بالفعل، فهم أكثر عرضة للتدخين، وشرب الكحول، وهي سلوكيات تؤدي إلى العديد من أنواع السرطان، كما أنّهم أكثر ميلًا للتعرض للمواد المسرطنة في مكان العمل.

كما أن الرجال عمومًا يميلون للالتزام على نحو أقل ببرامج الفحص.



كما هي الحال في عام 2022، منتظر أن يصبح سرطان الرئة السبب الرئيسي للسرطان، والوفيات الناجمة عن السرطان بين الرجال في عام 2050.

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